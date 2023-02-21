Шимберг (Половинчик) Татьяна Иосифовна
Место рожденияд.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл., Украина
Дата рождения12.05.1903
Дата смерти08.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1903
Отец: Половинчик Иось Янкелевич
Мать: Половинчик Дина
д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл., Украина
Рождение ребёнка
05.12.1924
Дочь: Тимкова Дина Матвеевна
Отец ребёнка: Шимберг Матвей (Мордух) Гершкович
Рождение ребёнка
15.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шимберг Матвей (Мордух) Гершкович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1992
Днепропетровск, Украина
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Днепропетровск