Шимберг (Половинчик) Татьяна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шимберг (Половинчик) Татьяна Иосифовна

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Место рождения

д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл., Украина

Дата рождения

12.05.1903

Дата смерти

08.07.1992

Пол

Женский

Отец

До 1865 г.р.

Мать

До 1870 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
12.05.1903

Отец: Половинчик Иось Янкелевич

Мать: Половинчик Дина

д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл., Украина
Рождение ребёнка
05.12.1924

Дочь: Тимкова Дина Матвеевна

Отец ребёнка: Шимберг Матвей (Мордух) Гершкович

Рождение ребёнка
15.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шимберг Матвей (Мордух) Гершкович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шимберг Матвей (Мордух) Гершкович

Смерть
08.07.1992
Днепропетровск, Украина
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Днепропетровск
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