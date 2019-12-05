Данилов Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1972
Дата смерти05.12.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Около 2007
Жена: не указана
Бракосочетание
Около 2009
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасенко Екатерина
Мать ребёнка: Тарасенко Жанна Валентиновна
Смерть
05.12.2019