Данилов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1972

Дата смерти

05.12.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Около 2007

Жена: не указана

Бракосочетание
Около 2009

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасенко Екатерина

Мать ребёнка: Тарасенко Жанна Валентиновна

Смерть
05.12.2019
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