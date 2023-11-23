Иоанн Иосафов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Иоанн Иосифович (ок. 1745 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села Халдеева Ярославского уезда1 . О жене его данных нет. Дети: Дарья, супруга священника Петра Сотемского. Фекла, с... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Дарья Иоаннова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1775
Дочь: Фекла Иоаннова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно