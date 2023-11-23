Иоанн Иосафов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоанн Иосафов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Иоанн Иосифович (ок. 1745 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села Халдеева Ярославского уезда1 . О жене его данных нет. Дети: Дарья, супруга священника Петра Сотемского. Фекла, с... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Дарья Иоаннова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1775

Дочь: Фекла Иоаннова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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