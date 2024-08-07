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Утенков Федор Иванович

Место рождения

Маевка, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.10.1912

Дата смерти

13.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Маевка, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утенкова (Кондратьева) Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Утенкова (Кондратьева) Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
20.11.1938

Дочь: Сталковская (Утенкова) Зоя Федоровна

Мать ребёнка: Утенкова (Кондратьева) Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
16.04.1947

Сын: Утенков Иван Федорович

Мать ребёнка: Утенкова (Кондратьева) Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
19.07.1949

Дочь: Кожухова (Утенкова) Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Утенкова (Кондратьева) Евдокия Спиридоновна

Смерть
13.07.1958

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