Утенков Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения13.10.1912
Дата смерти13.07.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Утенкова (Кондратьева) Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
20.11.1938
Дочь: Сталковская (Утенкова) Зоя Федоровна
Мать ребёнка: Утенкова (Кондратьева) Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
16.04.1947
Мать ребёнка: Утенкова (Кондратьева) Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
19.07.1949
Дочь: Кожухова (Утенкова) Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Утенкова (Кондратьева) Евдокия Спиридоновна
Смерть
13.07.1958