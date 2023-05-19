Жабина (Плетенева) Стефанида Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Плетенев Кузьма Арефьевич
Мать: Афимья Нефедовна
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Жабин Аким Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Евдокия Акимовна
Отец ребёнка: Жабин Аким Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Жабин Аким Трофимович
Смерть
Неизвестно