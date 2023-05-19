Жабина (Плетенева) Стефанида Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабина (Плетенева) Стефанида Кузьминична

Место рождения

Вязноватовка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Плетенев Кузьма Арефьевич

Мать: Афимья Нефедовна

Вязноватовка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Жабин Емельян Акимович

Отец ребёнка: Жабин Аким Трофимович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Евдокия Акимовна

Отец ребёнка: Жабин Аким Трофимович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Жабин Софрон Акимович

Отец ребёнка: Жабин Аким Трофимович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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