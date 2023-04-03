Шальнова (Королева) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Королев Иван Петрович
Мать: Королева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Шальнов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шальнова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Шальнов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шальнов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Шальнов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шальнов Николай
Место жительства
Неизвестно
Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область