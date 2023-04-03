Шальнова (Королева) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шальнова (Королева) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Королев Иван Петрович

Мать: Королева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Шальнов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шальнова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Шальнов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шальнов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Шальнов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шальнов Николай

Место жительства
Неизвестно
Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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