Северов Анатолий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1949
Дата смерти29.03.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.03.2017