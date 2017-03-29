Северов Анатолий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северов Анатолий Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1949

Дата смерти

29.03.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.03.2017
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