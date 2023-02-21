Мошкова Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошкова Любовь Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1932 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1950

Отец: не указан

Мать: Филиппова Валентина Родионовна

Рождение ребёнка
31.01.1973

Дочь: Арзина Юлия Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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