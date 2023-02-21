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Петряшева Улита Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАВО. ф. 388, оп. 1, д. 8425, л. 386. 30 лет в 1764 году
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Петряшев Ефим Евдокимов

Отец ребёнка: Петряшев Евдоким Терентьев

ГАВО. ф. 388, оп. 1, д. 8425, л. 386. в 1764 году 7 лет
Место жительства
До 1764 ст.
Наволок, Кичменгско-Городецкий район, Вологодская область
ГАВО. ф. 388, оп. 1, д. 8425, л. 386. Взята из деревни Наволок
Место жительства
1764 ст.
ГАВО. ф. 388, оп. 1, д. 8425, л. 386.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряшев Евдоким Терентьев

Смерть
Неизвестно
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