Петряшева Улита Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1734 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАВО. ф. 388, оп. 1, д. 8425, л. 386. 30 лет в 1764 году
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Отец ребёнка: Петряшев Евдоким Терентьев
ГАВО. ф. 388, оп. 1, д. 8425, л. 386. в 1764 году 7 лет
Место жительства
До 1764 ст.
Наволок, Кичменгско-Городецкий район, Вологодская область
ГАВО. ф. 388, оп. 1, д. 8425, л. 386. Взята из деревни Наволок
Место жительства
1764 ст.
ГАВО. ф. 388, оп. 1, д. 8425, л. 386.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно