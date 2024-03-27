Nasretdin Fahretdin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nasretdin Fahretdin

Место рождения

Актуково

Дата рождения

25.05.1890

Дата смерти

01.02.1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1890

Отец: Nasretdin Nasretdin

Мать: не указана

Актуково
Рождение ребёнка
14.07.1920

Сын: Насретдин Рашид «Наса»

Мать ребёнка: Nasretdin Feiruzä

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1923

Сын: Nasretdin Hayder

Мать ребёнка: Nasretdin Feiruzä

Рождение ребёнка
28.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Nasretdin Feiruzä

Рождение ребёнка
18.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Nasretdin Feiruzä

Lappeenranta
Рождение ребёнка
05.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Nasretdin Feiruzä

Lappeenranta
Смерть
01.02.1954
Helsinki
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