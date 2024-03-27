Nasretdin Fahretdin
Место рожденияАктуково
Дата рождения25.05.1890
Дата смерти01.02.1954
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1890
Отец: Nasretdin Nasretdin
Актуково
Рождение ребёнка
14.07.1920
Мать ребёнка: Nasretdin Feiruzä
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1923
Сын: Nasretdin Hayder
Мать ребёнка: Nasretdin Feiruzä
Рождение ребёнка
28.04.1925
Рождение ребёнка
18.10.1926
Lappeenranta
Рождение ребёнка
05.05.1932
Lappeenranta
Смерть
01.02.1954
Helsinki