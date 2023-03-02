Вилькоцкая ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ignaczyk Matrona
Отец ребёнка: Вилькоцкий Франц
с.Волоки Мстижской волости, Борисовского уезда, Минской губернии
Рождение ребёнка
Между 1946 и 1956
Сын: Вилькоцкий Павел
Отец ребёнка: Вилькоцкий Франц
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вилькоцкий Франц
Смерть
Неизвестно