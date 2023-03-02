Вилькоцкая ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилькоцкая ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1844 и 1865 г.р.

Дети

1885 г.р.
Между 1946 и 1956 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ignaczyk Matrona

Отец ребёнка: Вилькоцкий Франц

с.Волоки Мстижской волости, Борисовского уезда, Минской губернии
Рождение ребёнка
Между 1946 и 1956

Сын: Вилькоцкий Павел

Отец ребёнка: Вилькоцкий Франц

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вилькоцкий Франц

Смерть
Неизвестно
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