Хайрулина (Митрофанова) Олеся Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайрулина (Митрофанова) Олеся Игоревна

Место рождения

Находка, Находкинский, Приморский край

Дата рождения

14.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1982

Отец: Митрофанов Игорь Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
10.04.2001

Дочь: Варыгина Валерия Романовна

Отец ребёнка: Варыгин Роман Васильевич

Томари, Томаринский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
12.04.2017

Дочь: Хайрулина Николь Александровна

Отец ребёнка: Хайрулин Александр Геннадьевич

Томари, Томаринский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайрулин Александр Геннадьевич

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