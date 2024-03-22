Хайрулина (Митрофанова) Олеся Игоревна
Место рождения
Дата рождения14.03.1982
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1982
Отец: Митрофанов Игорь Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.04.2001
Дочь: Варыгина Валерия Романовна
Отец ребёнка: Варыгин Роман Васильевич
Рождение ребёнка
12.04.2017
Дочь: Хайрулина Николь Александровна
Отец ребёнка: Хайрулин Александр Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно