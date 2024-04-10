Чугунов Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.2017
Дочь: Чугунова Софья Павловна
Мать ребёнка: Чугунова (Моисеева) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
05.09.2020
Мать ребёнка: Чугунова (Моисеева) Татьяна Александровна