Чугунов Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунов Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугунова (Моисеева) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
26.06.2017

Дочь: Чугунова Софья Павловна

Мать ребёнка: Чугунова (Моисеева) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
05.09.2020

Сын: Чугунов Артем Павлович

Мать ребёнка: Чугунова (Моисеева) Татьяна Александровна

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