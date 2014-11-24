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Денисенко Мария Николаевна
Денисенко Мария Николаевна
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Место рождения
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
Дата рождения
24.11.2014
Пол
Женский
Отец
Денисенко Николай Иванович
1968 г.р.
Мать
Денисенко (Лесниченко) Ольга Ивановна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.2014
Отец:
Денисенко Николай Иванович
Мать:
Денисенко Ольга Ивановна
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
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