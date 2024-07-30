Сердитова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сердитова Ефимия
Отец ребёнка: Сердитов Корнил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сердитов Корнил
Рождение ребёнка
1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сердитов Корнил
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно