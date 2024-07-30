Сердитова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСердитова Анна

Сердитова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сердитова Ефимия

Отец ребёнка: Сердитов Корнил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердитов Корнил

Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сердитов Корнил

Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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