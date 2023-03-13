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Яковъ
Яковъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1747
Дата смерти
1828
Пол
Мужской
Отец
Венедиктъ
Мать
Не указана
Жена
Марина
1745 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец:
Венедиктъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Марина
Смерть
1828
Александровка
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