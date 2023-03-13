Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Венедиктъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

Смерть
1828
Александровка
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