(Гурина) Клавдия (Капитолина) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гурина) Клавдия (Капитолина) Андреевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

20.05.1930

Дата смерти

03.08.1998

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1930

Отец: Гурин Андрей Михайлович

Мать: Гурина Татьяна Афанасьевна

Россия
одна из двух сестер-двойняшек. Вторая - умерла во младенчестве
Рождение ребёнка
1952

Сын: Кучумов Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кучумов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
13.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучумов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
26.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучумов Дмитрий Александрович

Северо-Курильск, Северо-Курильский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучумов Дмитрий Александрович

Смерть
03.08.1998
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