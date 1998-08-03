(Гурина) Клавдия (Капитолина) Андреевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.05.1930
Дата смерти03.08.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1930
Россия
одна из двух сестер-двойняшек. Вторая - умерла во младенчестве
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Кучумов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
13.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кучумов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
26.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кучумов Дмитрий Александрович
Северо-Курильск, Северо-Курильский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.1998