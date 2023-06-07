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Алексей Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Егор Петров

Мать: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Осип Алексеев

Мать ребёнка: Матрена Логинова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Матрена Логинова

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Матрена Логинова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Елпидифор Алексеев

Мать ребёнка: Матрена Логинова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Никифор Алексеев

Мать ребёнка: Матрена Логинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Логинова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
1809
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