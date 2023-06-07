Алексей Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Егор Петров
Мать: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Осип Алексеев
Мать ребёнка: Матрена Логинова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Матрена Логинова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Матрена Логинова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Елпидифор Алексеев
Мать ребёнка: Матрена Логинова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Никифор Алексеев
Мать ребёнка: Матрена Логинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Логинова
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
1809