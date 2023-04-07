Евфимия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Дмитрий Корнилович
Мать: Лукерья Федоровна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Иван Никитич
Отец ребёнка: Никита Иванович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Агрипина Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Елена Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Иванович
Смерть
Неизвестно