Евфимия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Дмитрий Корнилович

Мать: Лукерья Федоровна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Иван Никитич

Отец ребёнка: Никита Иванович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Агрипина Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Елена Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Иванович

Смерть
Неизвестно
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