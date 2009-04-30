Малинин Вячеслав Яковлевич
Место рожденияд. Сысоево
Дата рождения09.11.1946
Дата смерти30.04.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1946
Отец: Малинин Яков Николаевич
Мать: Малинина Анна Петровна
д. Сысоево
Рождение ребёнка
01.12.1973
Сын: Малинин Игорь Вячеславович
Мать ребёнка: Малинина Инна Федоровна
Никологоры
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малинина Инна Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Владимирская обл., Никологоры
Смерть
30.04.2009
Никологоры