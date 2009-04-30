Малинин Вячеслав Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалинин Вячеслав Яковлевич

Малинин Вячеслав Яковлевич

avatar

Место рождения

д. Сысоево

Дата рождения

09.11.1946

Дата смерти

30.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1946

Отец: Малинин Яков Николаевич

Мать: Малинина Анна Петровна

д. Сысоево
Рождение ребёнка
01.12.1973

Сын: Малинин Игорь Вячеславович

Мать ребёнка: Малинина Инна Федоровна

Никологоры
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малинина Инна Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Владимирская обл., Никологоры
Смерть
30.04.2009
Никологоры
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close