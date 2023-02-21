Лешкина (Жуткина) Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешкина (Жуткина) Анна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1860

Отец: Жуткин Григорий Григорьев

Мать: Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
1884

Сын: Лешкин Лаврентий Максимович

Отец ребёнка: Лешкин Максим Михайлов

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Симдянкина Акулина Максимовна

Отец ребёнка: Лешкин Максим Михайлов

Рождение ребёнка
1895

Сын: Лешкин Иван Максимович

Отец ребёнка: Лешкин Максим Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешкин Максим Михайлов

Смерть
Неизвестно
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