Лешкина (Жуткина) Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1860
Отец: Жуткин Григорий Григорьев
Мать: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Лешкин Лаврентий Максимович
Отец ребёнка: Лешкин Максим Михайлов
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Симдянкина Акулина Максимовна
Отец ребёнка: Лешкин Максим Михайлов
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Лешкин Максим Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно