Князева (--) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (--) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1909

Дата смерти

20.11.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Князев Федор Степанович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Князева) Маргарита Фёдоровна

Отец ребёнка: Князев Федор Степанович

Смерть
20.11.1987

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