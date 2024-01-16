Князева (--) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1909
Дата смерти20.11.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Князев Федор Степанович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Князева) Маргарита Фёдоровна
Отец ребёнка: Князев Федор Степанович
Смерть
20.11.1987