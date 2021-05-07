Баско Сысоева (Реутова) Галина Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения07.09.1933
Дата смерти07.05.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1933
Отец: Реутов Спиридон Иванович
Мать: Реутова Ксения Иосифовна
Бракосочетание
1955
Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.02.1956
Отец ребёнка: Баско Михаил Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1957
Дочь: Баско Молодых Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Баско Михаил Иванович
Смерть
07.05.2021