Баско Сысоева (Реутова) Галина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баско Сысоева (Реутова) Галина Спиридоновна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

07.09.1933

Дата смерти

07.05.2021

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1933

Отец: Реутов Спиридон Иванович

Мать: Реутова Ксения Иосифовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
1955

Муж: Баско Михаил Иванович

Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.02.1956

Сын: Баско Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Баско Михаил Иванович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.11.1957

Дочь: Баско Молодых Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Баско Михаил Иванович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
07.05.2021
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