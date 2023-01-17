Зарбашев Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Зарбашев Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1918
Рождение ребёнка
08.08.1926
Дочь: Похабова Таисья Алексеевна
Мать ребёнка: Зарбашева Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
20.12.1928
Дочь: Тагильцева Ольга Алексеева
Мать ребёнка: Зарбашева Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1943
Сын: Зарбашев Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Зарбашева Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Истомина Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Зарбашева Акулина Федоровна
Смерть
Неизвестно