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Зарбашев Алексей Григорьевич

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Место рождения

Высокий Колок, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Зарбашев Григорий

Мать: не указана

Высокий Колок, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.02.1918

Жена: Зарбашева Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
08.08.1926

Дочь: Похабова Таисья Алексеевна

Мать ребёнка: Зарбашева Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
20.12.1928

Дочь: Тагильцева Ольга Алексеева

Мать ребёнка: Зарбашева Акулина Федоровна

Высокий Колок, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Зарбашев Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Зарбашева Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Истомина Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Зарбашева Акулина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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