Глотов Илья Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глотов Илья Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глотов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глотова Наталья Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глотов Яков Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глотов Владимир Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глотов Виктор Ильич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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