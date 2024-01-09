Глотов Илья Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глотов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глотова Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глотов Яков Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глотов Виктор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
Неизвестно