Ивин Егор Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Рощина Варвара Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивина Анна Егоровна
Мать ребёнка: Ивина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамочкина (Ивина) Ольга Егоровна
Мать ребёнка: Ивина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивина Татьяна