Ивин Егор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивин Егор Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Рощина Варвара Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивина Анна Егоровна

Мать ребёнка: Ивина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамочкина (Ивина) Ольга Егоровна

Мать ребёнка: Ивина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивина Татьяна

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