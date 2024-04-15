(Бардакова) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
01.06.1877 ст.
Федор Ефимович Черненко
Восприемник
06.09.1877 ст.
Захарий Александрович Картавченко
Восприемник
04.02.1878 ст.
Семен Платонович Гончаренко
Рождение ребёнка
22.04.1879 ст.
Сын: Бардаков Или Черников Федор Потапович Или Алексеевич
Кровное, Сумська область
Восприемник
22.09.1879 ст.
Ефросиния Михайловна Романко
Восприемник
13.06.1882 ст.
Марфа Григорьевна Рудоменко
Рождение ребёнка
31.07.1883 ст.
Дочь: Любовь Потаповна Или Алексеевна
Рудневка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GL-4?i=374&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
06.10.1883 ст.
Яков Иванович Карпенко
Восприемник
08.09.1884 ст.
Никита Федорович Щербаков
Восприемник
31.07.1887 ст.
Вера Федоровна Щербакова
Восприемник
28.02.1889 ст.
Евдокия Петровна Романченко
Место жительства
Неизвестно
Сумы, Сумська область
Смерть
Неизвестно