(Бардакова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бардакова) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
01.06.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Ефимович Черненко
Восприемник
06.09.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Захарий Александрович Картавченко
Восприемник
04.02.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Семен Платонович Гончаренко
Рождение ребёнка
22.04.1879 ст.

Сын: Бардаков Или Черников Федор Потапович Или Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Кровное, Сумська область
Восприемник
22.09.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Михайловна Романко
Восприемник
13.06.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Марфа Григорьевна Рудоменко
Рождение ребёнка
31.07.1883 ст.

Дочь: Любовь Потаповна Или Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рудневка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GL-4?i=374&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
06.10.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Яков Иванович Карпенко
Восприемник
08.09.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Никита Федорович Щербаков
Восприемник
31.07.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Вера Федоровна Щербакова
Восприемник
28.02.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Петровна Романченко
Место жительства
Неизвестно
Сумы, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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