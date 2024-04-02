Рыбакова (Мадонова) Татьяна
Место рожденияс. Решное, Меленковский уезд, Владимирская губерния
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Мадонов Павел
Мать: ?
с. Решное, Меленковский уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
07.01.1909
Муж: Рыбаков Дмитрий
Успенская церковь, с. Решное
Рождение ребёнка
05.12.1913
Сын: Рыбаков Николай
Отец ребёнка: Рыбаков Дмитрий
д.Туртапка, Муромский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1925
Сын: Рыбаков Михаил
Отец ребёнка: Рыбаков Дмитрий
с.Туртапка, Выксунский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно