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Рыбакова (Мадонова) Татьяна

Место рождения

с. Решное, Меленковский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Мадонов Павел

Мать: ?

с. Решное, Меленковский уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
07.01.1909

Муж: Рыбаков Дмитрий

Успенская церковь, с. Решное
Рождение ребёнка
05.12.1913

Сын: Рыбаков Николай

Отец ребёнка: Рыбаков Дмитрий

д.Туртапка, Муромский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1925

Сын: Рыбаков Михаил

Отец ребёнка: Рыбаков Дмитрий

с.Туртапка, Выксунский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно
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