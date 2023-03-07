Прохорова (Прохорова) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.12.1908
Дата смерти15.11.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1908
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1908
Крещение
18.12.1908
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Павел Бутаев Прохоров Василий Петрович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Прохоров Елена Ивановна. Мать. Православная Прохоров Иван Петрович. Воспр... Показать все
Смерть
15.11.1909
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1909
Похороны
16.11.1909
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Павел Бутаев. | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1909