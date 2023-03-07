Прохорова (Прохорова) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Прохорова) Варвара Васильевна

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Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

17.12.1908

Дата смерти

15.11.1909

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1908

Отец: Прохоров Василий Петрович

Мать: Прохорова Елена Ивановна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1908
Крещение
18.12.1908
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Павел Бутаев Прохоров Василий Петрович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Прохоров Елена Ивановна. Мать. Православная Прохоров Иван Петрович. Воспр... Показать все
Смерть
15.11.1909
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1909
Похороны
16.11.1909
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Павел Бутаев. | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1909
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