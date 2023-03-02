Куприй Трифон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприй Трифон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1926

Дочь: Воробьёва Анна Трифоновна

Мать ребёнка: Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Куприй Алексей Трифонович

Мать ребёнка: Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Куприй Александр Трифонович

Мать ребёнка: Федосья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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