Куприй Трифон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1926
Дочь: Воробьёва Анна Трифоновна
Мать ребёнка: Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Куприй Алексей Трифонович
Мать ребёнка: Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Куприй Александр Трифонович
Мать ребёнка: Федосья Михайловна
Смерть
Неизвестно