Костюкова (Савченко) Лилия Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюкова (Савченко) Лилия Игоревна

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Место рождения

Тбилиси, Грузия

Дата рождения

29.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Савченко Светлана Борисовна

Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
19.05.2005

Сын: Костюков Павел Геннадьевич

Отец ребёнка: Костюков Геннадий Александрович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
25.10.2006

Сын: Костюков Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Костюков Геннадий Александрович

город Нью-Йорк
Рождение ребёнка
22.10.2022

Сын: Артём Артурович

Отец ребёнка: Артур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артур

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