Костюкова (Савченко) Лилия Игоревна
Место рожденияТбилиси, Грузия
Дата рождения29.01.1979
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
19.05.2005
Сын: Костюков Павел Геннадьевич
Отец ребёнка: Костюков Геннадий Александрович
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
25.10.2006
Сын: Костюков Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Костюков Геннадий Александрович
город Нью-Йорк
Рождение ребёнка
22.10.2022
Сын: Артём Артурович
Отец ребёнка: Артур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артур