Крупина Наталья Арсентева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупина Наталья Арсентева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 23.10.1879

Сын: Крупин Арсентий Ананьевич

Отец ребёнка: Крупин Ананий Иванович

Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1888

Сын: Крупин Иоанн Ананьевич

Отец ребёнка: Крупин Ананий Иванович

Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1891

Дочь: Екатерина Ананьевна

Отец ребёнка: Крупин Ананий Иванович

Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1894

Дочь: Орлова Надежда Ананьевна

Отец ребёнка: Крупин Ананий Иванович

Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд
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