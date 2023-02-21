Крупина Наталья Арсентева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 23.10.1879
Сын: Крупин Арсентий Ананьевич
Отец ребёнка: Крупин Ананий Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1888
Отец ребёнка: Крупин Ананий Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1891
Дочь: Екатерина Ананьевна
Отец ребёнка: Крупин Ананий Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1894
Дочь: Орлова Надежда Ананьевна
Отец ребёнка: Крупин Ананий Иванович