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Крысова Елена Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1852

Муж: Крысов Георгий Давыдович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Крысов Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Крысов Георгий Давыдович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Параскева Егоровна

Отец ребёнка: Крысов Георгий Давыдович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Орлова Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Крысов Георгий Давыдович

Смерть
Неизвестно
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