Крысова Елена Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1852
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Крысов Георгий Давыдович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Параскева Егоровна
Отец ребёнка: Крысов Георгий Давыдович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Орлова Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Крысов Георгий Давыдович
Смерть
Неизвестно