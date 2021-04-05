Таубер Роман Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таубер Роман Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.2021

Пол

Мужской

Отец

1991 г.р.

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.2021

Отец: Таубер Борис

Мать: Нагаева Виктория Евгеньевна

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