Жена Трофима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Харченко (Харченко) Анастасия
Отец ребёнка: Харченко Трофим
Рождение ребёнка
09.11.1901
Отец ребёнка: Харченко Трофим
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Харченко Сергей
Отец ребёнка: Харченко Трофим
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Харченко Александр
Отец ребёнка: Харченко Трофим
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Харченко Иван
Отец ребёнка: Харченко Трофим
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Харченко (Харченко) Нина
Отец ребёнка: Харченко Трофим
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Харченко (Харченко) Полина
Отец ребёнка: Харченко Трофим
Смерть
?.06.1932