Жена Трофима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жена Трофима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Харченко (Харченко) Анастасия

Отец ребёнка: Харченко Трофим

Рождение ребёнка
09.11.1901

Сын: Харченко Степан (Стеша)

Отец ребёнка: Харченко Трофим

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Харченко Сергей

Отец ребёнка: Харченко Трофим

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Харченко Александр

Отец ребёнка: Харченко Трофим

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Харченко Иван

Отец ребёнка: Харченко Трофим

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Харченко (Харченко) Нина

Отец ребёнка: Харченко Трофим

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Харченко (Харченко) Полина

Отец ребёнка: Харченко Трофим

Смерть
?.06.1932

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