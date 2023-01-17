Дрёмина (Душечкина) Параскева
Место рождения
Дата рождения25.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1883
Отец: Душечкин Ерофей
Рождение ребёнка
13.08.1908
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Дрёмин Михаил
Рождение ребёнка
01.09.1912
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Дрёмин Михаил
Рождение ребёнка
19.07.1915
Сын: Дрёмин Илия
Отец ребёнка: Дрёмин Михаил
Рождение ребёнка
05.12.1916
Сын: Дрёмин Николай
Отец ребёнка: Дрёмин Михаил
Рождение ребёнка
17.07.1920
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Дрёмин Михаил
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Дрёмин Михаил
Рождение ребёнка
27.04.1929
Дочь: Матюкова Евдокия
Отец ребёнка: Дрёмин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрёмин Иван
Отец ребёнка: Дрёмин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дрёмин Михаил
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно