Дрёмина (Душечкина) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрёмина (Душечкина) Параскева

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1883

Отец: Душечкин Ерофей

Мать: Душечкина Соломония "Салманида"

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.08.1908

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Дрёмин Михаил

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1912

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Дрёмин Михаил

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.07.1915

Сын: Дрёмин Илия

Отец ребёнка: Дрёмин Михаил

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.12.1916

Сын: Дрёмин Николай

Отец ребёнка: Дрёмин Михаил

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.07.1920

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Дрёмин Михаил

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Дрёмин Михаил

Рождение ребёнка
27.04.1929

Дочь: Матюкова Евдокия

Отец ребёнка: Дрёмин Михаил

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрёмин Иван

Отец ребёнка: Дрёмин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрёмин Михаил

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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