Ювенская (Крутикова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ювенская (Крутикова) Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Крутиков Андрей Алексеевич

Мать: Крутикова Вера Степановна

Бракосочетание
Около 1865

Муж: Ювенский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Ювенский Николай Андреевич

Отец ребёнка: Ювенский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Ювенский Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ювенский Андрей Иванович

Кадый, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Ювенский Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Ювенский Андрей Иванович

Кадый, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Упоминание
1876
Кадый, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
701-3-85 л.1 Исповедные росписи г.Кадый 1876 Духовные и их домашние 1. Благочинный Священник Андрей Иоаннов Ювенский 48 жена его Евдокия Андреева 37 дети их Николай 8 Анна 7 Иоанн 6 Владимир 4 и Алекс... Показать все
Смерть
Неизвестно

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