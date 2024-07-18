Ювенская (Крутикова) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1867
Сын: Ювенский Николай Андреевич
Отец ребёнка: Ювенский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Ювенский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Ювенский Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Ювенский Андрей Иванович
Упоминание
1876
701-3-85 л.1 Исповедные росписи г.Кадый 1876 Духовные и их домашние 1. Благочинный Священник Андрей Иоаннов Ювенский 48 жена его Евдокия Андреева 37 дети их Николай 8 Анна 7 Иоанн 6 Владимир 4 и Алекс... Показать все
Смерть
Неизвестно