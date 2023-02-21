Карелина-Долгорукова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1894
Дата смерти14.01.76
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.18
Сын: Карелин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Карелин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
03.03.39
Сын: Карелин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Карелин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
01.04.?
Дочь: Пересадина- Карелина Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Карелин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
03.05.?
Дочь: Карелина Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Карелин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куянова-Карелина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Карелин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карелина Аркадий Михайлович
Отец ребёнка: Карелин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Везденева- Карелина Капитолина Михайловна
Отец ребёнка: Карелин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карелин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Карелин Михаил Степанович
Смерть
14.01.76
Рождение
06.05.1894
Отец: не указан
Мать: не указана