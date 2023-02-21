Карелина-Долгорукова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелина-Долгорукова Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1894

Дата смерти

14.01.76

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.18

Сын: Карелин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Карелин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
03.03.39

Сын: Карелин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Карелин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
01.04.?

Дочь: Пересадина- Карелина Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Карелин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
03.05.?

Дочь: Карелина Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Карелин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куянова-Карелина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Карелин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карелина Аркадий Михайлович

Отец ребёнка: Карелин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Везденева- Карелина Капитолина Михайловна

Отец ребёнка: Карелин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карелин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Карелин Михаил Степанович

Смерть
14.01.76
Рождение
06.05.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

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