Петр Власов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Власов

Петр Власов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Влас Ильин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Константин Петров

Мать ребёнка: 1я жена

Рождение ребёнка
1840

Сын: Евдоким Петров

Мать ребёнка: 1я жена

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Елена Степанова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Христинья Петрова

Мать ребёнка: Елена Степанова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Филип Петров

Мать ребёнка: Елена Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1я жена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close