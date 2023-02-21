Петр Власов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Влас Ильин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Константин Петров
Мать ребёнка: 1я жена
Рождение ребёнка
1840
Сын: Евдоким Петров
Мать ребёнка: 1я жена
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Елена Степанова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Христинья Петрова
Мать ребёнка: Елена Степанова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Филип Петров
Мать ребёнка: Елена Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1я жена
Смерть
Неизвестно