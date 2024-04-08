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Афимья Наумова
Афимья Наумова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1779
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Боженова) Татьяна Егоровна
Около 1753 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать:
Татьяна Егоровна
Смерть
Неизвестно
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