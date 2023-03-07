Анисимов Осип Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Анисимов Григорий Феодора
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Анисимов Егор Осипов
Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Ерофеева
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Дарья Осиповна
Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Ерофеева
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ирина Осиповна
Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Ерофеева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Дарья Осиповна
Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Ерофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно