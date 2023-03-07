Анисимов Осип Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Осип Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Анисимов Григорий Феодора

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Анисимов Егор Осипов

Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Ерофеева

У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Дарья Осиповна

Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Ерофеева

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ирина Осиповна

Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Ерофеева

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Дарья Осиповна

Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Ерофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Евдокия Ерофеева

Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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