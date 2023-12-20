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Багров Трофим Семенович

Место рождения

Псковская область Гдовский район

Дата рождения

09.03.1880

Дата смерти

После 18.03.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1880

Отец: Багров Семен Гаврилович

Мать: Багрова Ирина Ивановна

Бракосочетание
14.09.1907

Жена: Багрова (Егорова) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Между 1908 и 1914

Сын: Багров Николай Трофимович

Мать ребёнка: Багрова (Егорова) Евдокия Федоровна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.07.1908

Дочь: Вишневская (Багрова) Ольга Трофимовна

Мать ребёнка: Багрова (Егорова) Евдокия Федоровна

Смерть
После 18.03.1914

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