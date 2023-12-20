Багров Трофим Семенович
Место рожденияПсковская область Гдовский район
Дата рождения09.03.1880
Дата смертиПосле 18.03.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1880
Отец: Багров Семен Гаврилович
Мать: Багрова Ирина Ивановна
Бракосочетание
14.09.1907
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1914
Сын: Багров Николай Трофимович
Мать ребёнка: Багрова (Егорова) Евдокия Федоровна
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.07.1908
Дочь: Вишневская (Багрова) Ольга Трофимовна
Мать ребёнка: Багрова (Егорова) Евдокия Федоровна
Смерть
После 18.03.1914