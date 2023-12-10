Растовцова Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Растовцова Катерина Осиповна
Отец ребёнка: Растовцов Осип Прокопьевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Растовцов Никита Осипович
Отец ребёнка: Растовцов Осип Прокопьевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Растовцова Наталья Осиповна
Отец ребёнка: Растовцов Осип Прокопьевич
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Растовцов Осип Прокопьевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Растовцов Никита
Отец ребёнка: Растовцов Осип Прокопьевич
Смерть
Неизвестно