Растовцова Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Растовцова Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Растовцова Катерина Осиповна

Отец ребёнка: Растовцов Осип Прокопьевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Растовцов Никита Осипович

Отец ребёнка: Растовцов Осип Прокопьевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Растовцова Наталья Осиповна

Отец ребёнка: Растовцов Осип Прокопьевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Ростовцев Антон Осипович

Отец ребёнка: Растовцов Осип Прокопьевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Растовцов Никита

Отец ребёнка: Растовцов Осип Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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