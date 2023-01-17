Жданов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Жданов Иван Сергеевич
Мать: Жданова Анна Иванова
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
Военная награда
30.09.1945
Медаль «За победу над Японией»
Военная награда
26.10.1955
Орден Красной Звезды
Смерть
1980
Мантурово, город Мантурово, Костромская область