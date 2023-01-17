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Жданов Николай Иванович

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Место рождения

Елизарово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Жданов Иван Сергеевич

Мать: Жданова Анна Иванова

Елизарово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
Военная награда
30.09.1945
Медаль «За победу над Японией»
Военная награда
26.10.1955
Орден Красной Звезды
Смерть
1980
Мантурово, город Мантурово, Костромская область
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