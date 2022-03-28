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Баннов Владимир Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1956

Дата смерти

28.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1980

Дочь: Долгих - Баннова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Баннова - Плеханова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
20.09.1992

Дочь: Курочкина - Баннова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Баннова - Плеханова Людмила Александровна

Смерть
28.03.2022
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