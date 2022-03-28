Баннов Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1956
Дата смерти28.03.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1980
Дочь: Долгих - Баннова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Баннова - Плеханова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
20.09.1992
Дочь: Курочкина - Баннова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Баннова - Плеханова Людмила Александровна
Смерть
28.03.2022