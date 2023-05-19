Светлосанова (Леопардова) Александра Евлогиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлосанова (Леопардова) Александра Евлогиевна

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Место рождения

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

18.01.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1893

Отец: Леопардов Евлогий Акиндинович

Мать: Леопардова Анна Владимировна

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Дочь священника Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Образование
1911
Выпускница Вологодского епархиального женского училища. Закончила с отличием. В совершенстве владела французским языком.
Бракосочетание
1912

Муж: Светлосанов Викентий Иннокентьевич

состоит в замужестве за священником Троицкой Волтошменской церкви Кадниковского уезда. (современное расположение – деревня Беленицыо Харовского района).
Рождение ребёнка
02.07.1913

Дочь: Светлосанова Антонина Викентьевна

Отец ребёнка: Светлосанов Викентий Иннокентьевич

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.06.1914

Сын: Светлосанов Валентин Викентьевич

Отец ребёнка: Светлосанов Викентий Иннокентьевич

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.1916

Сын: Светлосанов Михаил Викентьевич

Отец ребёнка: Светлосанов Викентий Иннокентьевич

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.10.1921

Дочь: Голубева Вера Викентьевна

Отец ребёнка: Светлосанов Викентий Иннокентьевич

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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