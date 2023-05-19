Светлосанова (Леопардова) Александра Евлогиевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1893
Дочь священника Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Образование
1911
Выпускница Вологодского епархиального женского училища. Закончила с отличием. В совершенстве владела французским языком.
Бракосочетание
1912
состоит в замужестве за священником Троицкой Волтошменской церкви Кадниковского уезда. (современное расположение – деревня Беленицыо Харовского района).
Рождение ребёнка
02.07.1913
Дочь: Светлосанова Антонина Викентьевна
Отец ребёнка: Светлосанов Викентий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
30.06.1914
Сын: Светлосанов Валентин Викентьевич
Отец ребёнка: Светлосанов Викентий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
29.06.1916
Сын: Светлосанов Михаил Викентьевич
Отец ребёнка: Светлосанов Викентий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
27.10.1921
Дочь: Голубева Вера Викентьевна
Отец ребёнка: Светлосанов Викентий Иннокентьевич
Смерть
Неизвестно