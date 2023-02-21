Чекалова (Григорьева) Дарья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.04.1906 ст.
Рождение ребёнка
01.02.1907 ст.
Сын: Чекалов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Чекалов Григорий Маркелович
Рождение ребёнка
16.04.1909 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Григорий Маркелович
Рождение ребёнка
13.04.1911 ст.
Сын: Чекалов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Чекалов Григорий Маркелович
Рождение ребёнка
26.01.1914 ст.
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Чекалов Григорий Маркелович
Рождение ребёнка
04.09.1918
Дочь: Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Чекалов Григорий Маркелович
Смерть
Неизвестно