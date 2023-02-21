Чекалова (Григорьева) Дарья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Григорьева) Дарья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.04.1906 ст.

Муж: Чекалов Григорий Маркелович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1907 ст.

Сын: Чекалов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Чекалов Григорий Маркелович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1909 ст.

Сын: Чекалов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Чекалов Григорий Маркелович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1911 ст.

Сын: Чекалов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Чекалов Григорий Маркелович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1914 ст.

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Чекалов Григорий Маркелович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1918

Дочь: Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Чекалов Григорий Маркелович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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