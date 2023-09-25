Столбов Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Столбов Алексей Симеонов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Столбова Марья
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Столбова Марья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Столбова Матрена Иванова
Мать ребёнка: Столбова Марья
Место жительства
1834
Смерть
Неизвестно