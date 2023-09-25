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Столбов Иван Алексеев

Место рождения

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Столбов Алексей Симеонов

Мать: не указана

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова Марья

Рождение ребёнка
1826

Сын: Столбов Василий Иванов

Мать ребёнка: Столбова Марья

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Столбова Матрена Иванова

Мать ребёнка: Столбова Марья

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1834
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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