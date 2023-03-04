Братухин Карп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братухин Карп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жители ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1665

Сын: Братухин Иван Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Братухин Никифор Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Братухин Сысой Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Братухин Иван Карпович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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