Братухин Карп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жители ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1665
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Братухин Никифор Карпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1689
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1689
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно