Черентаева Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1897 ст.
Дочь: (Черентаева) Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Черентаев Филипп Васильевич
Метрическая книга: Свято-Троицкий собор Номер записи: 195 Пол: жен. Дата рождения: 20.11.1897 Имя Отчество Фамилия: Екатерина Филипповна Черентаева ОТЕЦ Имя Отчество Фамилия: Филипп Васильевич Ч... Показать все
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Черентаев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Черентаев Филипп Васильевич
Смерть
Неизвестно