Черентаева Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черентаева Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1897 ст.

Дочь: (Черентаева) Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Черентаев Филипп Васильевич

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга: Свято-Троицкий собор Номер записи: 195 Пол: жен. Дата рождения: 20.11.1897 Имя Отчество Фамилия: Екатерина Филипповна Черентаева ОТЕЦ Имя Отчество Фамилия: Филипп Васильевич Ч... Показать все
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Черентаев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Черентаев Филипп Васильевич

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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